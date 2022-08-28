Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: возникли пожары

Российские оккупанты обстреляли Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. От атак загорелись жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Захватчики ударили по мирской общине Никопольского района. В результате обстрела были повреждены несколько домов. Спасатели нашли 3 воронки. На одном из дворов произошел пожар. Предварительно, люди не получили повреждений.

Также россияне обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины Криворожского района. Там было повреждено предприятие. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты ударили по Великомихайловской и Раевской общинах Синельниковского района. Раненых нет.

В Великомихайловской общине загорелось жилье.