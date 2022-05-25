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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область с применением авиации, - Вилкул

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область с применением авиации (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты 24 мая обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. При этом захватчики использовали авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"В течение дня также продолжались обстрелы орками наших территорий из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов", - отметил Вилкул.

Он заявил, что на линии боесоприкосновений враг продолжает системные обстрелы мирных населенных пунктов. Ночью из РСЗО "Ураган" захватчики обстреляли село Большая Костромка, в результате чего были разрушены частные домовладения. К счастью обошлось без жертв.

Вилкул подчеркнул, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.

Напомним, на Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и много вражеской техники.

Мы также писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область. Под ударом оказалась Краснопольская община.

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Война России против УкраиныДнепропетровская область