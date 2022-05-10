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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждено несколько домов

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Зеленодольск, Вторник 10 мая 2022 08:12
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждено несколько домов Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня утром, 10 мая, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего повреждено несколько домов в Зеленодольске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро артобстрел Зеленодольской общины. В Зеленодольске повреждены несколько домов. Людей не задело", - говорится в сообщении.

При этом Резниченко отметил, что в данное время в области все нормально.

Напомним, вчера под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище, поэтому рыбаков попросили воздержаться от выхода на воду.

Мы также писали о том, что в Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр.

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Война России против Украины Днепропетровская область
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