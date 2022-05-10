Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено кілька будинків

Сьогодні вранці, 10 травня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого пошкоджено кілька будинків в Зеленодольську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. У Зеленодольську пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

При цьому Резніченко зазначив, що зараз в області все нормально.