Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено кілька будинків
Сьогодні вранці, 10 травня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого пошкоджено кілька будинків в Зеленодольську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. У Зеленодольську пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.
При цьому Резніченко зазначив, що зараз в області все нормально.
Нагадаємо, вчора під Зеленодільське вибухнула ракета. Касетні снаряди впали у водосховище, тому рибалок попросили утриматися від виходу на воду.
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