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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено кілька будинків

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Зеленодольськ, Вівторок 10 травня 2022 08:12
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено кілька будинків Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні вранці, 10 травня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого пошкоджено кілька будинків в Зеленодольську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. У Зеленодольську пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

При цьому Резніченко зазначив, що зараз в області все нормально.

Нагадаємо, вчора під Зеленодільське вибухнула ракета. Касетні снаряди впали у водосховище, тому рибалок попросили утриматися від виходу на воду.

Ми також писали про те, що в Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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