Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище

В ходе ракетного обстрела под Зеленодольском (Днепропетровская область) взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местной территориальной общины.

"При обстрелах территории общины одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними", - говорится в сообщении.

В связи с этим рыбаков просят воздержаться от выхода на воду и использования рыболовных сетей.