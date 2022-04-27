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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. На предприятии начался сильный пожар, - глава ОВА

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Днепропетровской области ночь была неспокойной. Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в результате чего повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Произошла утечка смазки из-за чего начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия получило ранения, его забрали в больницу

Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Напомним, Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Оккупанты били из минометов.

Мы также писали о том, что оккупанты "метят" уцелевшие дома. Жители Мариуполя вынуждены выселяться.

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Война России против УкраиныДнепропетровская область