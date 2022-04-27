Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. На предприятии начался сильный пожар, - глава ОВА

В Днепропетровской области ночь была неспокойной. Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в результате чего повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Произошла утечка смазки из-за чего начался сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар", - говорится в сообщении.
Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия получило ранения, его забрали в больницу
Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
Напомним, Сумскую область снова обстреляли с территории РФ. Оккупанты били из минометов.
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