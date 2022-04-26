Оккупанты "метят" уцелевшие дома. Жители Мариуполя вынуждены выселяться
В оккупированном Мариуполе российские войска ввели новое правило. На жилые дома, уцелевшие от обстрелов, наносят метку - букву "Z".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Если дом в хорошем состоянии - на дверь появляется "Z",- написал он, отметив, что надписи: "Здесь живут люди", которые ранее спасали хотя бы от мародерства, стали бесполезными.
При этом, по словам Андрющенко, метка оккупантов автоматически лишает мариупольцев дома.
"Люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного", - констатирует чиновник.
Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывозят мужское население и Мариуполя в сторону Донецка. И намерены мобилизовать его в так называемую "армию ДНР".
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