Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. На підприємстві почалася сильна пожежа, - глава ОВА

У Дніпропетровській області ніч була неспокійною. Російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, внаслідок чого пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. Стався витік мастила через що почалася сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства отримав поранення, його забрали до лікарні
Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка.
Нагадаємо, Сумську область знову обстріляли з території РФ. Окупанти били з мінометів.
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