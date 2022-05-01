Оккупанты обстреляли Черниговскую область. Возможны новые провокации на северных рубежах

Российские оккупанты сегодня обстреляли Черниговскую область. Кроме того, противник проводил воздушную разведку в Сумском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что 1 мая на Сиверском направлении противник обстрелял позиции украинских военных в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области. Кроме того, оккупанты поводили воздушную разведку в Сумском направлении. Враг использовал беспилотник.
В Генштабе не исключают проведение оккупантами демонстрационных действий вдоль границы. Противник также может возобновить обстрелы позиций украинских военных и инфраструктуры в приграничных районах на этом направлении.
Напомним, 30 апреля противник атаковал позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты применили минометы.
Отметим, днем ранее вертолет российских войск нанес ракетный удар по пограничникам в Сумской области.
Война России против Украины идет 67-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!