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Оккупанты обстреляли Апостолово Днепропетровской области из "Ураганов", есть погибшие

Оккупанты обстреляли Апостолово Днепропетровской области (Фото: Informnapalm)
Автор: Константин Широкун

Войска противника из реактивных систем залпового огня "Ураган" ночью обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Сообщается как минимум о четырех погибших мирных гражданах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Апостолово Андрея Осы.

По словам мэра, взрывотехники и спасатели работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Андрей Оса также отметил, что утром работа полиции и пожарных на месте происшествия продолжится.

Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника них никаких шансов и возможностей нет.

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