У россиян нет никаких шансов взять Днепр, - эксперт
Время от времени в сети появляются версии о том, что россияне готовят наступление на Днепр. Но город сейчас настолько укреплен и позиции России находятся настолько далеко (в сотнях километров), что взять его невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экс-начальника пресс-службы Генштаба, полковника ВСУ Владислава Селезнева.
"Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью" - говорит эксперт.
По его мнению, даже если противник подойдет на расстояние 90 километров к Днепру, он может применять реактивную артиллерию, но взять город в окружение и уж тем более захватить его "у них никаких шансов и возможностей нет".
Подробнее о том, существует ли риск повторного нападения РФ на север Украины, реальна ли угроза захвата Донбасса и как далеко Россия может зайти на юге - в материале РБК-Украина.