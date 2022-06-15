Окупанти обстріляли Апостолове Дніпропетровської області з "Ураганів" , є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Апостолове Андрія оси.

За словами мера, вибухотехніки і рятувальники працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Андрій Оса також зазначив, що вранці робота поліції і пожежників на місці події продовжиться.

Нагадаємо, що екс-начальник прес-служби Генштабу полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність захоплення Дніпра. За його словами, Що взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його у противника них жодних шансів і можливостей немає.

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