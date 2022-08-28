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Оккупанты обстреляли 6 громад в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли 6 громад в Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 28 августа выпустили по Сумской области более 80 боеприпасов. Под ударом врага оказались 6 громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день россияне обстреляли территории Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Знобь-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской громад", - отметил чиновник.

Живицкий указал, что оккупанты всего выпустили 82 мины и снаряды. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По предварительным данным, - без разрушений.

Глава ОВА поблагодарил наших защитников и защитников за то, что оберегают украинскую землю от врага.

Напомним, 28 августа россияне обстреляли Энергодар Запорожской области. Под атаку попали третий и пятый микрорайоны города.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на обстрелы Энергодара написал, что ядерный шантаж РФ не должен оставаться без ответа.

Ранее мы информировали, что оккупанты обстреливали орехов Запорожской области. Пострадали три человека, в том числе два ребенка.

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