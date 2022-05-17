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Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе: есть погибшие и раненые

Фото: российские войска за сутки обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты сегодня обстреляли 45 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов повреждены гражданские дома, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

"Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Артиллерийскими и авиационными ударами разрушены и повреждены 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивная школа, общежитие, аптека.

В результате обстрелов погибли 8 мирных жителей, еще 4 получили ранения, в том числе 8-летний ребенок.

Напомним, в течение вчерашнего дня российские войска нанесли удары по 25 населенным пунктам на Донбассе. В результате обстрелов погибли 20 человек, включая одного ребенка.

Отметим, населенные пункты Донбасса ежедневно подвергаются обстрелам со стороны оккупантом. Противник также наносит удары по эвакуационному транспорту. Сегодня из Северодонецка и Лисичанска вывезли 33 человека. По дороге автобус попал под огонь российских "Градов".

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