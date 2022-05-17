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Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів на Донбасі: є загиблі та поранені

Фото: російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти сьогодні обстріляли 45 населених пунктів Луганської та Донецької областей. В результаті завданих ударів пошкоджені цивільні будинки, серед мирних жителів є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Артилерійськими та авіаційними ударами зруйновано та пошкоджено 36 житлових будинків, 6 промислових та фермерських підприємств, супермаркет, спортивна школа, гуртожиток, аптека.

В результаті обстрілів загинули 8 мирних жителів, ще 4 отримали поранення, в тому числі 8-річна дитина.

Нагадаємо, протягом вчорашнього дня російські війська завдали ударів по 25 населених пунктах на Донбасі. В результаті обстрілів загинули 20 осіб, включаючи одну дитину.

Зазначимо, населені пункти Донбасу щодня піддаються обстрілу з боку окупантів. Противник також завдає ударів по евакуаційному транспорту. Сьогодні з Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 33 людини. По дорозі автобус потрапив під вогонь російських "Градів".

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