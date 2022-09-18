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Оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли 3 громады Сумской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в течение 17 сентября нанесли удары по трем громадам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Чиновник рассказал, что с 13:20 захватчики обстреливали Середино-Будскую громаду из минометов. Зафиксировано 5 "прилетов".

Нанесли удары россияне и по Белопольской громаде. В 15:20 была минометная атака - 14 мин. В результате обстрела в одном из сел поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

По Шалыгинской громаде враг бил после 16:00 из САУ - 15 "прилетов". В результате атаки сгорело около 2 тонн сена местных жителей.

"Во всех случаях - без человеческих жертв", - добавил Живицкий.

Напомним, 17 сентября российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал мужчина.

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