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Окупанти обстріляли 3 громади Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли 3 громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом 17 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Посадовець розповів, що з 13:20 загарбники обстрілювали Середино-Будську громаду з мінометів. Зафіксовано 5 "прильотів".

Завдали ударів росіяни й по Білопільській громаді. О 15:20 була мінометна атака - 14 мін. Унаслідок обстрілу в одному з сіл пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох домах і понівечений автомобіль.

По Шалигінській громаді ворог бив після 16:00 зі САУ - 15 "прильотів". У результаті атаки згоріло близько 2 тонн сіна місцевих жителів.

"В усіх випадках - без людських жертв", - додав Живицький.

Нагадаємо, 17 вересня російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

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Сумская областьВійна Росії проти України