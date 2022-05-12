Оккупанты обстреливают Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами

Российские военные обстреливают освобожденный поселок Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами. Поселок еще горит, а обстрелы продолжаются уже несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических исследований и информационной безопасности.

"Единственной целью обстрела было поджечь поселок, где сейчас находятся 20 лежачих людей, много детей и несколько взрослых", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о продвижении ВСУ под Харьковом. По его словам, наши защитники приблизились к границе с Россией.

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