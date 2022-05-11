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Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом: приблизились к границе с Россией

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Украина, Среда 11 мая 2022 23:02
Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом: приблизились к границе с Россией Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

Об этом сообщил советник председателя ОП Украины Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

"ВСУ приблизились, а где - то, говорят, уже и вышли (на границу с РФ в Харьковской области-ред.). Надо понимать, что данные поступают с опозданием. Они часть разбитых войск забрали на территорию РФ, часть перебросили на Луганский направление, а часть заменили мобилизованными из "ЛНВ" и "ДНР". Но граница уже давно не является безопасной зоной. Конфликт там не прекратится", - говорит Арестович.

По его словам, войска РФ стреляют через границу.

"Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова отвергли, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков " - объясняет советник главы ОП Украины.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области.

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