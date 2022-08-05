Оккупанты обстреливают кварталы Энергодара со стороны ЗАЭС, - мэр

Российские военные жестоко обстреливают Энергодар. В большинстве районов города пропал свет, интернет и вода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

"Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд", - пишет мэр.

По словам Орлова, обстрелы ведутся со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара. Слышны взрывы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия вероятно использует Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.

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