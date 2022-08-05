ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстрілюють квартали Енергодара з боку ЗАЕС, - мер

Новость на русском →
П'ятниця 05 серпня 2022 17:02
Окупанти обстрілюють квартали Енергодара з боку ЗАЕС, - мер Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові жорстоко обстрілюють Енергодар. В більшості районів міста зникло світло, інтернет та вода.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

За словами Орлова, обстріли ведуться зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодару. Чутні вибухи.

"Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд", - пише мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія ймовірно використовує Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Энергодар
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз