Окупанти обстрілюють квартали Енергодара з боку ЗАЕС, - мер
Російські військові жорстоко обстрілюють Енергодар. В більшості районів міста зникло світло, інтернет та вода.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
За словами Орлова, обстріли ведуться зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодару. Чутні вибухи.
"Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд", - пише мер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія ймовірно використовує Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.
Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.
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