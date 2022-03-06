Оккупанты обстреливают и грабят Сумскую область: есть погибший и раненные среди военных

Оккупанты обстреливают, грабят, берут в плен мирных жителей Сумской области. Также в результате боев есть потери среди украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя облгосадминистрации Сумской области Дмитрия Живицкого.
По его словам, оккупанты продолжают обстрелы мирных городов Сумской области. Произошла очередная бомбардировка Ахтырки, были обстрелы Краснополья, Лебедина и Сум.
"Такое чувство, что пограничные области активно обстреливают тяжелой артиллерией", - отметил Живицкий.
В результате боев с российскими оккупантами погиб украинский боец. Двое защитников получили ранение.
Продолжаются обстрелы в Тростянце. В Краснопольской общине вторые сутки работают энергетики. Треть города Сумы осталась без света и воды.
Оккупанты напали на транспорт, которым эвакуировали людей.
"Людей ограбили и взяли в плен. Неизвестно, спаслись ли они", - говорится в сообщении.
Напомним, что оккупанты грабят людей на трассах Сумской области. Люди не могут безопасно эвакуироваться.
От том, что происходит в Суммах и области, можно узнать по ссылке.
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