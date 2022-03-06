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Окупанти обстрілюють і грабують Сумську область: є загиблий і поранені серед військових

Автор: Наталья Скороход

Окупанти обстрілюють, грабують, беруть у полон мирних жителів Сумської області. Також в результаті боїв є втрати серед українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови облдержадміністрації Сумської області Дмитра Живицького.

За його словами, окупанти продовжують обстріли мирних міст Сумської області. Відбулося чергове бомбардування Охтирки, були обстріли Краснопілля, Лебедина та Сум.

"Таке відчуття, що прикордонні області активно обстрілюють важкою артилерією", - зазначив Живицький.

В результаті боїв з російськими окупантами загинув український боєць. Двоє захисників отримали поранення.

Тривають обстріли в Тростянці. У Краснопільській громаді другу добу працюють енергетики. Третина міста Суми залишилася без світла і води.

Окупанти напали на транспорт, яким евакуювали людей.

"Людей пограбували і взяли в полон. Невідомо, чи врятувалися вони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти грабують людей на трасах Сумської області. Люди не можуть безпечно евакуюватися.

Від того, що відбувається в Сумах і області, можна дізнатися за посиланням.

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