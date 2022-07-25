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Оккупанты обстреливают города из жилых районов Энергодара

Фото: оккупанты бьют по городам из жилых районов Энергодара (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", - рассказал он.

По словам Орлова, на этот раз оккупанты уже даже не предпринимали попыток скрыть факт обстрелов.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - добавил он.

Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

К тому же, 24 июля жителей Никополя Днепропетровской области предупредили об угрозе новых обстрелов со стороны Каховского водохранилища.

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Днепропетровская область