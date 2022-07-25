Оккупанты обстреливают города из жилых районов Энергодара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", - рассказал он.

По словам Орлова, на этот раз оккупанты уже даже не предпринимали попыток скрыть факт обстрелов.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - добавил он.