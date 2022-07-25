Оккупанты обстреливают города из жилых районов Энергодара

Российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", - рассказал он.
По словам Орлова, на этот раз оккупанты уже даже не предпринимали попыток скрыть факт обстрелов.
"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - добавил он.
Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.
К тому же, 24 июля жителей Никополя Днепропетровской области предупредили об угрозе новых обстрелов со стороны Каховского водохранилища.
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