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Жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО: существует риск обстрела

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Никополь, Воскресенье 24 июля 2022 22:13
Жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО: существует риск обстрела Фото: жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Никополя Днепропетровской области предупредили об угрозе новых обстрелов со стороны Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РО Евгения Евтушенко.

"Вечером началось движение РСЗО на противоположном берегу. Призываю жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища быть осторожными", - написал он.

Евтушенко рекомендует жителям соблюдать правила двух стен, не находиться рядом с окнами и стеклянными дверями и пользоваться бомбоубежищами.

Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

Кроме того, ночью 23 июля российский снаряд прилетел в одну из общин Никопольского района.

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Никополь Днепропетровская область
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