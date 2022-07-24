Жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО: существует риск обстрела
Фото: жителей Никополя предупреждают об активизации РСЗО (военТВ)
Жителей Никополя Днепропетровской области предупредили об угрозе новых обстрелов со стороны Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РО Евгения Евтушенко.
"Вечером началось движение РСЗО на противоположном берегу. Призываю жителей городов, сел, поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища быть осторожными", - написал он.
Евтушенко рекомендует жителям соблюдать правила двух стен, не находиться рядом с окнами и стеклянными дверями и пользоваться бомбоубежищами.
Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.
Кроме того, ночью 23 июля российский снаряд прилетел в одну из общин Никопольского района.