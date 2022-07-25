Окупанти обстрілюють міста з житлових районів Енергодара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища", - розповів він.

За словами Орлова, цього разу окупанти вже навіть не робили спроб приховати факт обстрілів.

"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - додав він.