Окупанти обстрілюють міста з житлових районів Енергодара

Російські окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Енергодару Дмитра Орлова.
"Сьогодні вночі в різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет. Окупанти знову обстрілювали РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища", - розповів він.
За словами Орлова, цього разу окупанти вже навіть не робили спроб приховати факт обстрілів.
"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - додав він.
Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.
До того ж 24 липня жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.
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