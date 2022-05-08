Оккупанты обстреливают "дорогу жизни". Эвакуация из Луганской области прекращена

Российские оккупанты сделали невозможной сегодняшнюю эвакуацию из Луганской области. Открыли огонь по "дороге жизни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации.

Российские военные открыли огонь по трассе Лисичанск - Бахмут. Эвакуационный автобус, который ехал в Белогоровку, чтобы вывезти людей, попал под вражеский удар.

"Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет",- добавляет пресс-служба ОГА,

Отмечается, что ситуация в Луганской области ежедневно будет ухудшаться, поскольку наши бойцы также должны начать работать на полную мощность, чтобы ликвидировать врагов.

"Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации", - добавляет пресс-служба.