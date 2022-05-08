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Оккупанты обстреливают "дорогу жизни". Эвакуация из Луганской области прекращена

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Воскресенье 08 мая 2022 21:41
Оккупанты обстреливают "дорогу жизни". Эвакуация из Луганской области прекращена Фото: эвакуация из Луганской области приостановлена (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты сделали невозможной сегодняшнюю эвакуацию из Луганской области. Открыли огонь по "дороге жизни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации.

Российские военные открыли огонь по трассе Лисичанск - Бахмут. Эвакуационный автобус, который ехал в Белогоровку, чтобы вывезти людей, попал под вражеский удар.

"Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет",- добавляет пресс-служба ОГА,

Отмечается, что ситуация в Луганской области ежедневно будет ухудшаться, поскольку наши бойцы также должны начать работать на полную мощность, чтобы ликвидировать врагов.

"Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, именно поэтому призвали к эвакуации", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные, вчера, 7 мая, сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. Вследствие удара погибли по меньшей мере два человека. Пожар ликвидировали уже около 8 вечера.

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