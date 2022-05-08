Окупанти обстрілюють "дорогу життя". Евакуація з Луганської області припинена

Російські окупанти унеможливили сьогоднішню евакуацію з Луганської області. Відкрили вогонь по "дорозі життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

"Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації", - додає пресслужба.

Зазначається, що ситуація в Луганській області щодня погіршуватиметься , оскільки наші бійці також повинні почати працювати на повну потужність, аби ліквідувати ворогів.

" Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде ", - додає пресслужба ОДА,

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ - Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби вивезти людей, потрапив під ворожий удар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові, вчора, 7 травня, скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. Внаслідок удару загинули щонайменше двоє людей. Пожежу ліквідували вже близько о 8 вечора.

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