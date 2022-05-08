ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстрілюють "дорогу життя". Евакуація з Луганської області припинена

Новость на русском →
Неділя 08 травня 2022 21:41
Окупанти обстрілюють "дорогу життя". Евакуація з Луганської області припинена Фото: евакуація з Луганської області припинена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти унеможливили сьогоднішню евакуацію з Луганської області. Відкрили вогонь по "дорозі життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ - Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби вивезти людей, потрапив під ворожий удар.

"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - додає пресслужба ОДА,

Зазначається, що ситуація в Луганській області щодня погіршуватиметься, оскільки наші бійці також повинні почати працювати на повну потужність, аби ліквідувати ворогів.

"Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові, вчора, 7 травня, скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. Внаслідок удару загинули щонайменше двоє людей. Пожежу ліквідували вже близько о 8 вечора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Луганськ
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом