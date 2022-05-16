UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область запрещенными фосфорными боеприпасами, - Вилкул

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область фосфорными и кассетными боеприпасами, которые запрещены Женевской конвенцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

По его словам, захватчики наносят удары по мирным селам, объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами. Враг применяет все виды РСЗО, ствольную артиллерию и минометы.

"Не имея успеха в своих планах, оккупанты продолжают тактику выжженной земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов. На этой неделе не было ни одного дня без обстрелов и сегодня также были обстрелы по всей линии соприкосновения - были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде", - отметил Вилкул.

Напомним, в Днепропетровской области из-за российского снаряда погиб ребенок.

Мы также писали о том, что в воскресенье, 15 мая, российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом. Ранения получили 4 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДнепропетровская область