Окупанти обстрілюють Дніпропетровську область забороненими фосфорними боєприпасами, - Вілкул

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, загарбники завдають ударів по мирних селах, об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках і навіть колонах з біженцями. Ворог застосовує всі види РСЗВ, ствольну артилерію і міномети.

"Не маючи успіху в своїх планах, окупанти продовжують тактику випаленої землі і масованих обстрілів мирних населених пунктів. На цьому тижні не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення - були прильоти з "ураганів" в Широківській громаді", - зазначив Вілкул.