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Российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом: ранены четыре человека

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Харьков, Воскресенье 15 мая 2022 21:23
Российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом: ранены четыре человека Фото: оккупанты дважды за день обстреляли поселок под Харьковом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные дважды за день обстреляли поселок Лебяжье в Харьковской области. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 15-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Поселок подвергся обстрелу 14 мая. Первый раз около 11:00 по населенному пункту российские военные нанесли артиллерийский удар. В результате возник пожар в гаражных помещениях.

Второй обстрел поселка произошел в этот же день около 17:00. В результате нанесенного удара ранения получили четыре человека, в том числе 15-летний парень.

По данному факту Харьковская областная прокуратура возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, накануне оккупанты обстреляли поселок Чугуев Харьковской области. Ранены два мирных жителя.

Отметим, под Харьковом Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. В ближайшие дни украинские военные попытаются выйти на границу с Россией.

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