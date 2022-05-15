Российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом: ранены четыре человека

Российские военные дважды за день обстреляли поселок Лебяжье в Харьковской области. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 15-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Поселок подвергся обстрелу 14 мая. Первый раз около 11:00 по населенному пункту российские военные нанесли артиллерийский удар. В результате возник пожар в гаражных помещениях.

Второй обстрел поселка произошел в этот же день около 17:00. В результате нанесенного удара ранения получили четыре человека, в том числе 15-летний парень.

По данному факту Харьковская областная прокуратура возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).