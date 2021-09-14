UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты обостряют ситуацию на Донбассе: украинская сторона передала ОБСЕ ноту протеста

Автор: Артур Родивилов

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня российскими наемниками. Обострение привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны российских наемников режима прекращения огня военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.

"УС СЦКК в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны РФ. Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, что в очередной раз подтвердило коварство ВФ РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики совершили дистанционное минирование на Донбассе минами ПОМ-2. Их использование запрещено Минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации на Донбассе может быть связно с визитом Зеленского в США. Такое предположение высказали в ВР.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС