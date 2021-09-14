Окупанти загострюють ситуацію на Донбасі: українська сторона передала ОБСЄ ноту протесту

Українська сторона СЦКК на зустрічі 13 вересня передала ноту протесту СММ ОБСЄ щодо порушення режиму припинення вогню російськими найманцями. Загострення призвело до поранення 13 і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України в період 11 і 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил .

У разі подальшого загострення ситуації та недотримання з боку російських найманців режиму припинення вогню військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів.

"УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку РФ. Попри численні звернення, необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.