RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти загострюють ситуацію на Донбасі: українська сторона передала ОБСЄ ноту протесту

Автор: Артур Родивилов

Українська сторона СЦКК на зустрічі 13 вересня передала ноту протесту СММ ОБСЄ щодо порушення режиму припинення вогню російськими найманцями. Загострення призвело до поранення 13 і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України в період 11 і 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

У разі подальшого загострення ситуації та недотримання з боку російських найманців режиму припинення вогню військовослужбовці ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил і засобів.

"УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку РФ. Попри численні звернення, необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики здійснили дистанційне мінування на Донбасі мінами ПОМ-2. Їх використання заборонено Мінськими домовленостями.

Раніше повідомлялося, що загострення ситуації на Донбасі може бути пов'язано з візитом Зеленського в США. Таке припущення висловили у ВР.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС