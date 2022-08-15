Оккупанты ночью из РСЗО обстреляли Никополь, - РВА

Российские оккупанты ночью 15 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области. Для удара по городу враг использовал реактивные системы залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Из РСЗО обстрелян город Никополь", - отметил чиновник.
Впоследствии глава районного военной администрации обратился к жителям городов и сел береговой линии с призывом оставаться в укрытиях.
"На противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - добавил Евтушенко.
Напомним, в Николаеве и Харькове ночью 15 августа прогремели взрывы. В городах была объявлена воздушная тревога.