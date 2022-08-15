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Окупанти вночі з РСЗВ обстріляли Нікополь, - РВА

Фото: Окупанти з РСЗВ обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 15 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Для удару по місту ворог використав реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - зазначив посадовець.

Згодом очільни районної військової адміністрації звернувся до жителів міст і сіл берегової лінії зі закликом залишатися в укриттях.

"На протилежному березі працює ствольна артилерія", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові вночі 15 серпня прогриміли вибухи. В містах була оголошена повітряна тривога.

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НікопольВійна Росії проти України