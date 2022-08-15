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В Николаеве и Харькове раздаются взрывы

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Понедельник 15 августа 2022 02:58
В Николаеве и Харькове раздаются взрывы Фото: в Николаеве и Харькове раздались взрывы (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве и Харькове ночью 15 августа прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что в субботу вечером и в воскресенье утром российская армия обстреляла Николаев и область. В результате атак есть пострадавшие.

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