В Николаеве и Харькове раздаются взрывы

В Николаеве и Харькове ночью 15 августа прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что в субботу вечером и в воскресенье утром российская армия обстреляла Николаев и область. В результате атак есть пострадавшие.

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