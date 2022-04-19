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Оккупанты ночью попали ракетами в зоопарк Николаева

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Вторник 19 апреля 2022 13:40
Оккупанты ночью попали ракетами в зоопарк Николаева Фото: оккупанты ночью попали ракетами в зоопарк Николаева (facebook.com/nikolaevzoo)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по Николаеву. Во время обстрела, две ракеты попали по территории местного зоопарка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницау директора зоопарка Николаева Владимира Топчия.

"Еще два "подарка" за ночь", - пишет Топчий.

Фото: оккупанты ночью попали ракетами в зоопарк Николаева (facebook.com/nikolaevzoo)

С начала полномасштабного вторжения России, это уже четвертый случай обстрелов по территории зоопарка города.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве, за минувшие сутки, в результате обстрелов со стороны оккупантов, получили ранения 10 человек.

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