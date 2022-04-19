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Обстрелы в Николаевской области: за сутки 10 раненых, большинство - гражданские

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Николаевская область, Вторник 19 апреля 2022 11:28
Обстрелы в Николаевской области: за сутки 10 раненых, большинство - гражданские Фото: из-за обстрелов Николаевской области ранены 10 человек (facebok com oleg banderas)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаевской области в результате российских обстрелов за минувшие сутки получили ранения 10 человек. Из них большинство - гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 10 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших гражданские!"- написала она.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на сегодня, в николаевских больницах находятся 295 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстреляли Николаев из артиллерии. Вражеские снаряды попали в склад и жилой дом, в результате чего возникли пожары.

Добавим, недавно оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

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