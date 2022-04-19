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Окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва

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Вівторок 19 квітня 2022 13:40
Окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва Фото: окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва (facebook.com/nikolaevzoo)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по Миколаєву. Під час обстрілу, дві ракети влучили по території місцевого зоопарку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора зоопарку Миколаєва Володимира Топчія.

"Еще два "подарка" за ночь", - пише Топчій.

Фото: окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва (facebook.com/nikolaevzoo)

З початку повномасштабного вторгнення Росії, це вже четвертий випадок обстрілів по території зоопарку міста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві, за минулу добу, внаслідок обстрілів з боку окупантів, отримали поранення 10 людей.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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