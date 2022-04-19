Окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва
Російські військові відкрили вогонь по Миколаєву. Під час обстрілу, дві ракети влучили по території місцевого зоопарку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора зоопарку Миколаєва Володимира Топчія.
"Еще два "подарка" за ночь", - пише Топчій.
Фото: окупанти вночі влучили ракетами в зоопарк Миколаєва (facebook.com/nikolaevzoo)
З початку повномасштабного вторгнення Росії, це вже четвертий випадок обстрілів по території зоопарку міста.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві, за минулу добу, внаслідок обстрілів з боку окупантів, отримали поранення 10 людей.
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