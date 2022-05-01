Оккупанты ночью обстреляли жилые дома Николаева кассетными снарядами

Российские военные открыли огонь кассетными снарядами по окрестностям Николаева ночью. В результате обстрела были повреждены частные дома и двор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Південь",

" Во дворах мирных жителей в очередной раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и подворья. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - пишет пресс-служба командования.

Сейчас информации о пострадавших нет.

Призывают не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам.