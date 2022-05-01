Окупанти вночі обстріляли житлові будинки Миколаєва касетними снарядами
Російські військові відкрили вогонь касетними снарядами по околицях Миколаєва вночі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки й подвір’я.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь",
"У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - пише пресслужба командування.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Закликають не наближатися до підозрілих чи невідомих предметів.
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