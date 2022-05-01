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Окупанти вночі обстріляли житлові будинки Миколаєва касетними снарядами

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Неділя 01 травня 2022 17:45
Окупанти вночі обстріляли житлові будинки Миколаєва касетними снарядами Фото: окупанти вночі обстріляли житлові будинки Миколаєва касетними снарядами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь касетними снарядами по околицях Миколаєва вночі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки й подвір’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь",

"У подвір’ях мирних мешканці вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір’я. Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами", - пише пресслужба командування.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Закликають не наближатися до підозрілих чи невідомих предметів.

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