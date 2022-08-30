Оккупанты ночью обстреляли Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил чиновник.
Старух также добавил, что пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры.
Кроме этого, глава ОВА призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.
Напомним, 29 августа оккупанты открывали огонь по Сумской области из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".
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