RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч проти 30 серпня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив посадовець.

Старух також додав, що наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Окрім цього, глава ОВА закликав місцевих жителів не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію.

Нагадаємо, 29 серпня окупанти відкривали вогонь по Сумській області з САУ та мінометів. Загалом було 43 "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України