ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 29 августа 2022 22:07
Россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты открывали огонь по Сумской области 29 августа из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня захватчики четыре раза обстряляли Краснопольскую, Эсманскую, Шалигинскую, Зноб-Новгородскую и Буринскую общины Сумской области.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений.

Напомним, вчера оккупанты выпустили более 80 боеприпасов по Сумской области. Под ударом оказались 6 общин.

27 августа россияне несколько раз атаковали Сумскую область. В результате минометного обстрела Новослободской общины ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе