Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области из САУ и минометов (Getty Images)

Российские оккупанты открывали огонь по Сумской области 29 августа из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В течение дня захватчики четыре раза обстряляли Краснопольскую, Эсманскую, Шалигинскую, Зноб-Новгородскую и Буринскую общины Сумской области. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения и разрушений.