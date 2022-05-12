Оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области. Есть погибшие

Российские оккупанты ночью открыли огонь по территории Черниговской области. Обстреляли школу и интернат в городе Новгород-Северский.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Во время огня по городу Новгород-Северский, произошел пожар в здании школы. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 - получили ранения.
"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м", - добавляет пресс-служба.
К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты, вчера, 11 мая, обстреляли Черниговскую область из минометов. Огонь велся с территории России.
Между тем Ичнянский городской совет области предупредил о том, что жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая через военные учения.
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