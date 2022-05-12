UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области. Есть погибшие

Фото: оккупанты ночью обстреляли школу и интернат в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью открыли огонь по территории Черниговской области. Обстреляли школу и интернат в городе Новгород-Северский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Во время огня по городу Новгород-Северский, произошел пожар в здании школы. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 - получили ранения.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м", - добавляет пресс-служба.

К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты, вчера, 11 мая, обстреляли Черниговскую область из минометов. Огонь велся с территории России.

Между тем Ичнянский городской совет области предупредил о том, что жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая через военные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияЧерниговская область