Один из городов Черниговской области два дня будет слышать звуки стрельбы: что произошло

В Ичне Черниговской области жители могут слышать звуки выстрелов 11 и 12 мая. Жителей предупреждают об учебных стрельбах и призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ичнянского городского совета.

"Вниманию жителей Ични! 11 и 12 мая в пригородной зоне будут проводиться учения по стрельбе. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Полтаве запланированы учебные стрельбы с 10 по 13 мая. В связи с чем местные жители могут слышать звуки выстрелов или взрывов.

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