Окупанти вночі обстріляли школу й інтернат в Чернігівській області. Є загиблі

Російські окупанти вночі відкрили вогонь по території Чернігівської області. Обстріляли школу та інтернат у місті Новгород-Сіверський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

До ліквідації вогню були залучені 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу.

Під час вогню по місту Новгород-Сіверський, сталася пожежа у будівлі школи. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 - отримали поранення .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти, вчора, 11 травня, обстріляли Чернігівську область з мінометів. Вогонь вівся з території Росії.

Тим часом Ічнянська міська рада області попередила про те, що жителі можуть чути звуки пострілів 11 і 12 травня через військові навчання.

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