ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вночі обстріляли школу й інтернат в Чернігівській області. Є загиблі

Новость на русском →
Четвер 12 травня 2022 13:47
Окупанти вночі обстріляли школу й інтернат в Чернігівській області. Є загиблі Фото: окупанти вночі обстріляли школу й інтернат в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі відкрили вогонь по території Чернігівської області. Обстріляли школу та інтернат у місті Новгород-Сіверський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Під час вогню по місту Новгород-Сіверський, сталася пожежа у будівлі школи. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 - отримали поранення.

"Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м", - додає пресслужба.

До ліквідації вогню були залучені 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти, вчора, 11 травня, обстріляли Чернігівську область з мінометів. Вогонь вівся з території Росії.

Тим часом Ічнянська міська рада області попередила про те, що жителі можуть чути звуки пострілів 11 і 12 травня через військові навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Черниговская область
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область