Оккупанты ночью обстреляли Харьков: Терехов рассказал о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли удар по Харькову. В результате атаки врага жертв или пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Он добавил, что утром спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета".

Терехов рассказал, что, по предварительным данным, жертв нет, только повреждены четыре автомобиля.

"Ночью был "прилет" в Холодногорский район города", - отметил мэр.

Напомним, вечером 1 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Однако, в городе и области воздушную тревогу не объявляли.

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