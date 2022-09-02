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Окупанти вночі обстріляли Харків: Терехов розповів про наслідки

Фото: Окупанти вночі обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 2 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки ворога жертв чи постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Вночі був "приліт" у Холодногірський район міста", - зазначив мер.

Терехов розповів, що, за попередніми даними, жертв немає, лише пошкоджені чотири автомобіля.

Він додав, що вранці рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця "прильоту".

Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Харкові було чутно звуки вибухів. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували.

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ХарківВійна Росії проти України