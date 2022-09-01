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В Харькове слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли

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Харьков, Четверг 01 сентября 2022 23:17
В Харькове слышны звуки взрывов, но тревогу не объявляли Фото: В Харькове слышны звуки взрывов (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

В Харькове вечером 1 сентября прогремели взрывы. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Журналисты пишут, что о звуках взрывов информируют местные жители.

Однако в Харькове не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.

Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.

Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска нанесли удар по центру Харькова. Вражеские снаряды попали в жилой дом.

Накануне утром оккупанты обстреляли центральную часть города. Всего зафиксировано девять прилетов.

В результате удара погибли два человека, еще 11 - получили ранения.

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